Este miércoles 20 de diciembre, el ministro de Seguridad, Alexis Bethancourt y el director de la Policía Nacional (PN), Omar Pinzón, también se han referido a los hechos.

El director de la PN ha hecho un llamado a la reflexión de la sociedad y sobre todo a la familia para que no se repitan casos similares.

Dijo que el hecho preocupa y la población debe accionar y se requiere de un cambio.

Sostuvo que no se debe ver el hecho desde la perspectiva de que la PN no estaba en el sitio porque no son omnipresentes, además el crimen ocurrió en un entorno familiar, por lo que se tiene que ver, qué fue lo que sucedió con el individuo.

Por su parte, Bethancourt lamentó el hecho y sostuvo que es difícil anticipar un homicidio de ese tipo, que ocurrió en un lugar donde la mayoría de las personas se conocen.