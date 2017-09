Pérez Balladares arremete contra su partido, no descarta aspirar a la Presidencia

Este lunes 4 de setiembre llamó a una reunión con sus exministros en el Salón Portobelo del Hotel El Panamá y congregó periodistas de distintos medios de comunicación.

Desde su podio, Balladares fue crítico de su colectivo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD), del gobierno de Juan Carlos Varela, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Asamblea Nacional.

Tras culminar su diatriba sobre cambios constitucionales, evocaciones a Omar Torrijos y la necesidad de reformar la cosa pública, Balladares se refirió a sus posibles aspiraciones presidenciales.

“Sé que por ahí andaban diciendo que iba a candidatizarme hoy. No, no es mi intención hacerlo. Lo único que les voy a decir es que no voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que sí. Denle tiempo al tiempo”, declaró el exmandatario.

Balladares fue especialmente crítico de su propio partido. “Yo corrí a la Secretaria General porque pensé que era necesario sacar al partido de los intereses solamente de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, ustedes saben lo que pasó. Se usaron dineros de la Asamblea para comprar una cantidad de gente y tenemos un partido circunscrito, encerrado a lo que pase o deje de pasar en la Asamblea”, denunció.

En su discurso, enfatizó en la necesidad de eliminar el clientelismo en el Órgano Legislativo. También aseguró que el PRD no está cumpliendo con el rol de partido de oposición y calificó de ‘anodinos’, ‘como que no quieren dañar a nadie’, los comunicados que han enviado emitido sobre la realidad nacional.

En un punto, llegó a comparar al PRD con los partidos políticos desaparecidos en la década de los 60. “Hay poca diferencia entre el PRD y los partidos tradicionales que desaparecieron en el 68”, comentó.

Además, cuestionó la relación de mutuo beneficio entre la Asamblea Nacional y la CSJ. “No conozco ningún país del mundo donde al diputado lo juzga la Corte y a la Corte la juzgan los diputados. Con una mano se lava la otra y con las dos se lavan la cara”, sentenció.

Para Balladares, hay que retomar la visión de políticas públicas y visión de país por la que abogó en su tiempo Omar Torrijos Herrera y retomar los valores sobre los que se fundó el PRD

Con información de Elizabeth González