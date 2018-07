Barría sobre caso Martinelli: 'Estamos en un proceso trascendental para el país'

La Corte Suprema definirá el próximo miércoles si admite o rechaza un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del exmandatario, con el que busca llevar su proceso al sistema ordinario.

Barría instó a los panameños a estar vigilantes “ante la decisión fundamental y trascendental que tiene la justicia esta semana”, y salir del “tuit”.

“Lo que hay que permitir es que este proceso siga adelante, que se le presenten las acusaciones y que la defensa tenga la oportunidad de defenderlo, con los argumentos que permita la ley”, comentó en NoticiasAM.

A su consideración, el equipo legal de Martinelli está buscando que se dilate el proceso, los tiempos prescriban y éste no sea juzgado.

“Buscar la forma de dilatarlo, de obviar que se pueda juzgar… Sería una situación que los panameños vamos a resentir”, expresó Barría. “Si lo que se busca es formulismos para evitar los procesos, entonces la justicia no existe en este país. Si no hay justicia en este país, no hay democracia. No solo para el expresidente, sino para cualquier ciudadano. Estamos en un momento trascendental y crítico para el país”.

El expresidente de la Cámara de Comercio agregó que la justicia será la encargada de determinar si Martinelli es culpable o inocente, que se determinará cuándo se presenten las pruebas y sus abogados tengan la oportunidad de defenderlo.

Asimismo, Barría señaló que las personas que son electas para gobernar en los diferentes estratos de los órganos del Estado deben entender que "no están por encima de la ley". "Él que incumpla la ley tiene que rendir cuenta. Eso es lo que queremos todos los panameños, no solo el hijo de la cocinera", dijo.

"Si no hay justicia, no hay democracia. Y nosotros luchamos desde 1987 para devolver a este país justicia, democracia y libertades. Esta juventud y todos los ciudadanos tenemos que salir a exigir a los gobernantes y a los administradores de justicia que queremos una responsabilidad en sus decisiones", manifestó en NoticiasAM.