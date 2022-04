Blandón califica de 'incorrecta' la decisión de magistrados del TE sobre fuero penal

La demanda contra el fallo de los magistrados del Tribunal Electoral, las aspiraciones políticas del vicepresidente, José Gabriel Carrizo y la gestión del alcalde José Luis Fábrega, entre otros temas, fueron analizados por el presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón.

Para Blandón, más allá de decidir “bien o mal”, mantener o no, el fuero penal electoral al expresidente, Ricardo Martinelli, este no es el punto focal de la demanda que fue interpuesta por el partido Panameñista contra los magistrados del Tribunal Electoral, sino, haber entrado a dirimir el principio de especialidad, un tema que es competencia del Órgano Judicial.

Y es que, no levantar el fuero no es un tema constitucional, lo que es inconstitucional es que se hayan puesto a decidir sobre un tema que no es del Tribunal Electoral.

Sin embargo, al haberse extralimitado de sus funciones, dijo Blandón, por supuesto que podrían hacerse penalmente responsables por su decisión, y sí puede acarrear una separación o destitución del cargo.

Consideró, respecto al fuero penal electoral, que la decisión adoptada por los magistrados fue incorrecta, porque el sentido de este proceso es proteger a quien es candidato en una elección, de que por la vía de interponer denuncias se busque afectar dicha candidatura.

“Para mí debieran existir dos temas para decidir no levantar un fuero penal electoral; que la persona sea candidata, y que la denuncia se haya presentado dentro del periodo del proceso electoral, pero no se cumplen ninguna de las dos cosas”, sostuvo el político.

Se trata de un proceso penal que viene desde el 2015 0 2016, cuando ni siquiera existía este partido y segundo, Martinelli no es candidato a nada actualmente.

Esto plantea definitivamente una duda sobre el Tribunal Electoral y un serio problema porque en el caso de que ambos magistrados sean separados, será el Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien nombre sus reemplazos.

Aspiraciones del vicepresidente José Gabriel Carrizo

En otro tema, Blandón sostuvo no tener dudas, de que el próximo secretario general del Partido Revolucionario Democrático, será el vicepresidente y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo.

“Tampoco tengo la menor duda que están utilizando los recursos del Estado para empujar esta y otras candidaturas al Consejo Ejecutivo Nacional del PRD y muestra, de ello es cómo en medio de una pandemia y crisis económica sin precedentes en el país, la planilla ha subido de una manera astronómica”, advirtió.

Gestión del alcalde Fábrega

Blandón también se refirió a la gestión del alcalde José Luis Fábrega y proyectos como el parque Norte, del cual indicó que honestamente no lo ve culminado, toda vez que “dice una cosa y después hace exactamente lo contrario”.

Según Blandón, en una reciente convocatoria dentro del área del parque donde ambos coincidieron, Fábrega dijo que incluiría la partida en el presupuesto de este año para la culminación de dicha obra y que empezarían los trabajos y nunca ocurrió.

En cuanto al proyecto del Mercado de Mariscos, destacó que no tiene ningún fundamento y es “un ejemplo de terquedad”,cuando hay mil prioridades distintas dentro de la ciudad que ya están planificadas y donde ya existen proyectos e incluso financiamientos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que serían de mayor provecho para la ciudad.

Por último, Blandón dijo estar incrédulo a que se logre la meta de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de Fábrega, no porque no haya la voluntad de mucha gente en querer firmar, sino por el sistema de firmas digital, que no es un sistema amigable para dicha recolección.