De mediáticos, más que real, catalogó el presidente del partido Panameñista y candidato para continuar en el cargo, José Isabel Blandón, los choques y pugnas que se han generado con su copartidaria Katleen Levy, quien también aspira a ocupar dicho puesto, en las elecciones internas de este colectivo.

“En el partido hay bastante tranquilidad y creo que la gente está bastante definida con respecto a cómo va a votar y se verá el día de las elecciones el próximo 20 de febrero”, resaltó.

Blandón consideró que en dos años se ha hecho un esfuerzo por unificar el partido y se verá traducido en votos el día de la elección.

Resaltó que, en los últimos años, han tenido dos grandes contiendas a lo interno, siendo estas, las primarias de 2018 y la convención extraordinaria de noviembre de 2019, en Penonomé, en la que salió como presidente del partido contra el exministro de vivienda, Mario Etchelecu, que hoy día forma parte de la propuesta de junta directiva presentada por los convencionales del partido.

El político aseguró que los números son claros y hablan de una realidad distinta a los señalamientos vertidos por su contrincante, Katleen Levy, toda vez que próximamente, no solo tendrán la elección del directorio nacional, sino también la elección de los directorios provinciales en la que tendrán participación los dirigentes de tres provincias y tres comarcas, en las que prácticamente, en todas con excepción de las provincias de Coclé y Darién, hay más de una nómina compitiendo.

También mencionó que hay competencia para la junta directiva del colectivo, nóminas para la secretaria de la juventud y de la mujer, todo esto demostrando la participación.

“Por el contrario, cuando Levy compitió para secretaria de la juventud bajaron a todos los que querían ser candidatos para que ella compitiera sola”, añadió.

¿Varelismo o blandosismo?

Blandón aseguró que hoy día cuentan con una nueva mayoría que no responde al “varelismo”, sino a una nueva visión del partido que no denominaría “blandonsismo” sino el Panameñismo.

Sobre la relación de la bancada en la Asamblea Nacional con el partido, Blandón indicó que han tenido sus altas y bajas y que le han hecho de conocimiento y que la membresía espera que sea una bancada de oposición.

Gobierno actual

Con relación a la administración del actual gobierno, destacó que el problema fue que durante los primeros ocho meses de haber llegado al poder no hicieron absolutamente nada trascendental para poder sentar las bases del legado que pretendían dejar, “y encima, en marzo les cayó la pandemia, la excusa perfecta para ahí sí no hacer nada”.

Blandón admitió que el problema de la Caja de Seguro Social ha sido una situación que no tuvo solución ni durante el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, ni en los anteriores, pero que esto no resuelve nada, porque se sabía que el que ganaba "iba a tener que cargar con esto y buscar una solución, se hizo el diálogo pero no asumieron su liderazgo, al no plantear una propuesta".

Consideró que con lo acordado con la minera, el dinero adicional que entrará, bien se podría aprovechar para fondear el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), no como una solución definitiva, pero como una medida paliativa que podría hacer que los cambios que hay que hacerle no sean tan drásticos.