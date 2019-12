CSS brinda recomendaciones para prevenir accidentes en fiestas de fin de año

Al respecto Brayan Ávila, coordinador técnico nacional del Departamento de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes de la CSS, señaló que entre los incidentes que más atienden en el nivel prehospitalario en esta época están los accidentes vehiculares.

También se atienden casos por colisiones de moto, en segunda instancia, el atropello a peatones. Además realizan traslados de pacientes de los servicios de urgencias de la entidad para la atención especializada en hospitales, dijo Ávila.

Destacó el técnico de Urgencias Médica, que se debe prevenir ante todo: al conducir use el cinturón de seguridad, no ingiera bebidas alcohólicas, si conduce grandes distancias descanse, no exceda el límite de velocidad, realice revisiones periódicas del vehículo. Ante todo debe respetar las normas de circulación.

Los lactantes nunca deben viajar en brazos de una persona mayor. Deben ir en el asiento trasero, en la silla de seguridad, que esta normada para cada edad, y correctamente sujetas al vehículo.

Si es peatón evite desplazarse por calles con poca iluminación. Los niños deben ir por la calle siempre acompañados, tomados de la mano y por la parte interna de las aceras. En las carreteras deben caminar siempre en sentido contrario al de la circulación.

Al usar bicicletas, patines, se debe insistir en hacerlo con la protección de un casco adecuado al tamaño del niño y rodilleras; está demostrado que así se previene el de 80% de las lesiones cerebrales producidas en este tipo de accidentes.

En las playas, piscinas públicas y parques acuáticos se debe cumplir las normativas de seguridad y disponer de suficientes vigilantes con preparación en reanimación cardiopulmonar. Los menores, aunque sepan nadar, nunca deben permanecer sin vigilancia en estos lugares.

En los parques hay que revisar las estructuras de los de juegos infantiles (columpios, surra surra, sinsuan) que estén en buen estado, que no estén oxidadas o deterioradas.