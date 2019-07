Nuevo esquema de compras podría entrar en la CSS

La iniciativa estaría bajo el paraguas de una modificada Ley de Contrataciones Públicas. La propuesta de reformas a la Ley 22 incluye mayor agilidad en la adquisición de medicamentos, insumos y equipos médicos para todas las instituciones, incluyendo la CSS.

“Definitivamente hay que dinamizar el proceso de compras. Desde el punto de vista de medicamentos e insumos es extremadamente necesario, no podemos seguir con este via crucis. Todo lo que se haga para agilizar los procesos y corregir los errores, vamos a estar de acuerdos. Tengo que dejar claro que no estamos hablando de comprar bloques, cuando se habla de medicamentos, estamos hablando de vidas”, manifestó Orlando Quintero, de Probidsida.

Se cree que con la reforma cambiarían algunos aspectos de la Ley Orgánica de la CSS, en cuanto a mecanismos de contratación, montos para comprar, temas de homologación, adjudicación, entre otros.

“La experiencia de todos los obstáculos, las barreras de comprar medicinas, las conocemos. Se necesitan cambios que sean rápidos y se puedan poner prontamente en ejecución”, enfatizó Néstor Vega, de la Junta Directiva de la CSS.

“Tenemos la expectativa y la esperanza que la ley que resulte de esta discusión sea la que el país necesita”, declaró Mercedes Eleta, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede).

“Es importante que las compras de la CSS y de otros ministerios se puedan hacer manera digital, de manera transparente y expedita para poder como país obtener los precios más competitivos y más accesibles que redunden en beneficios para los panameños”, apuntó Héctor Cotes, de Apede.

La propuesta también incluye que las multas por atrasos de los proveedores se destinarían al programa de Invalidez, Vejez y Muerte.