Camacho y Sitton se enfrentan en redes sociales

Varios intercambios de tuits reflejaron a simple vista diferencias entre dos hombres claves para los planes del expresidente, detenido en Miami desde junio del 2017. Todo empezó cuando un comentario daba a entender que Camacho y Sitton no se ponían de acuerdo.

Tocayo, yo no odio a nadie. Lamentablemente para él, parte de mi trabajo es desmentir las cosas falsas que se diga usando el nombre de RM. Haz escucha que RM me desmienta algún día; eso no te dice algo. Saludos y como dije, pase a cosas más importantes