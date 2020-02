La solicitud de la Cámara de Comercio genera polémica. El gremio pide atraer talento de otros países para trabajar en Panamá y puedan desempeñarse en el sector de la educación. Además, la Cámara de Comercio propone eliminar las restricciones para carreras como Ingeniería, Arquitectura, Abogacía y Medicina. Indican que esto limita la práctica de profesionales externos.

“ Tenemos que dejar esos proteccionismos que nos restan competitividad y atraer el mejor talento de todo el mundo. Eso se traduce es en transferencia de conocimiento a todos los panameños. Tenemos una deficiencia en la Educación, y eso no se va a arreglar de un día para otro”, manifestó Jorge Juan De la Guardia, presidente de la Cámara de Comercio.

“ No podemos permitir que esto se abra por la excusa que dice el sector empresarial que no hay una buena Educación. El problema de la Educación estriba en que no se destinan los recursos necesarios. Quieren traer educadores de otros lados para pagarles la guayabita sabanera a estos educadores y no pagar lo que tienen que pagarnos, que con lucha los educadores hemos logrado”, enfatizó Nelva Reyes, de la Central General de Trabajadores.

La propuesta de la Cámara de Comercio se basa en la conferencia que ofreció el viernes pasado el economista de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausmann, donde aconsejó una política agresiva para atraer talento.

Desde el Colegio de Abogados rechazan la propuesta y piden al gobierno no dejarse influenciar por el sector empresarial. Manifiestan que se oponen a los tratados de apertura de los servicios.