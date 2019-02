Centro de Convenciones de Amador ante nueva adversidad

El ministro de Turismo, Gustavo Him, negó que haya unas dos mil fallas en la obra del Centro de Convenciones de Amador. La aclaración surge en momentos en que se conoce sobre un 80% de avance en una construcción supuestamente defectuosa.

Según Him, se trata de un malentendido. No es que haya dos mil fallas en el proyecto del Centro de Convenciones de Amador, sino 2 mil incidencias desde que se inició la construcción de la obra, y que asegura, ya fueron subsanadas. Que no hay falta de supervisión.

"Nuestra supervisora ha verificado que está correctamente, falta solamente la parte de informes por escrito donde lo certifica. Sí está correcta. Tenemos un product manager que está supervisando la obra desde que empezó, paso a paso. Para poder tener dos mil incidencias, ¿usted cree que no deberíamos tener una supervisión muy eficaz? Por supuesto que sí. Creo que se ha malinterpretado el tema. La infraestructura reiteramos no tiene ningún problema", defendió Him.

Lo conocido en las últimas horas causó preocupación en diversos sectores, principalmente en la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA). Se preguntan dónde está la supervisión de la obra.

"En ingeniería en general pues hay remedios para los problemas de construcción, pero a nosotros nos preocupa el tema de los costos y de los tiempos, sobre todo cuando escuchábamos que se habían hecho compromisos internacionales ya para la obra terminada. Esto nos lleva a algo que hemos reiterado en la asociación con mucha insistencia, es la revisión que se tiene que dar a este tipo de contrataciones", expresó Ángela Laguna, presidenta de la SPIA, a TVN Noticias.

Igualmente preocupa el saberse que está en quiebra la empresa Construcciones Civiles Generaless (Cocige), que es una de las que conforman el consorcio para la construcción del centro de convenciones.

"Está en una situación de una quiebra inminente. Nuestra fianza y lo que protege el proyecto, que está con la aseguradora ASSA, está hasta el mes de mayo de 2019. Si nosotros no adelantamos la inspección y la intención de aplicar la fianza, ponemos en riesgo el patrimonio del Estado. Por eso nosotros también nos estamos adelantando a los tiempos", explicó el ministro de Turismo a este medio.

De acuerdo con Him, la situación de Cocige nada tiene que ver con faltas de pago o pagos con atrasos, porque asegura, los desembolsos se hacen por avance. La entrega de la obra debió ser en diciembre del año pasado.