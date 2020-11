Evacuan a residentes de Cerro Algodón, en la comarca Ngäbe Buglé, tras erosión del suelo

Uno de los pocos residentes que aún permanece en el lugar, Ricardo Salinas, declaró a TVN Noticias que todo comenzó a inundarse poco a poco.

"Se ha llevado una parte de la iglesia, lo más preocupante aquí es que más de veinte familias se beneficiaban del ojo de agua y ahora eso ya no existe y ya no contamos con agua potable, nos ubicaron en la escuela como albergue y ya no podemos estar cerca de este lugar", relató Salinas.

Este sitio ha sido declarado como zona de peligro y continúa lloviendo, las carreteras están intransitables. Los residentes de Cerro Algodón, en la comarca Ngäbe Buglé, se encuentran en la escuela de la comunidad.

La calle camino a Cerro Mosquito, en la Comarca Ngäbe Buglé, colapsó parcialmente y se corre el riesgo que esta calle colapse en su totalidad.