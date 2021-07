Ciudad de la Salud Ciudad de la Salud, la millonaria obra de una década que aún se desconoce su costo final

El acuerdo logrado por la Caja de Seguro Social (CSS) con la empresa Fomento de Construcciones Constratas S.A. (FCC) para la culminación de la Ciudad de la Salud fue en busca de una solución al conflicto sin tener que ir a un pleito legal que significaría un alto costo al país, así lo aseguró el director de la entidad Enrique Lau Cortés.

Lau explicó que, el método alterno de resolución de conflicto permite llegar a acuerdos, los cuales fueron presentados ante la Junta Directiva dos veces, donde fueron revisados, analizados y aprobados, posteriormente se pidió la opinión del Procurador General de la Nación quien emitió un criterio favorable al acuerdo y luego fue llevado al Consejo de Gabinete donde se autoriza la firma del acuerdo; por lo que todavía no ha sido firmado, pero ya se tienen todas las probaciones.

Detalló que el proyecto licitado el 12 de agosto de 2011, por un monto de 587 millones de dólares ha sufrido seis adendas por diferentes circunstancias entre las que se destaca cambios en la forma en que se iba a pagar, por lo que en mayo del 2012 se hizo una reducción de 70 millones de dólares quedando en 517 millones de dólares, sin embargo, el 1 de enero de 2018 se hizo otra adenda por 36 millones de dólares adicionales más un año y el proyecto quedó en 554 millones de dólares. Hasta el momento la CSS ha pagado 338.7 millones de dólares al contratista y tiene un saldo de 215.6 millones.

"Nosotros hemos sido muy claros al decir que somos conscientes que, de acuerdo a las estimaciones de la Contraloría y los expertos internos y externos de la Caja, no es suficiente para terminar la obra por múltiples razones, una de ellas lo que sucede con una obra que demora 10 años para culminarse", indicó.

Aclaró que en este acuerdo se logró negociar con el contratista para que el Estado panameño ingresara a desarrollar lo que se conoce como el hospital covid que le ha dado al país una válvula de escape en medio de la pandemia, donde se tienen 300 camas para usar como cuidados intensivos.

Luego de este acuerdo continuaron buscando alternativas, en las que encontraron diferencias que fueron enfrentadas desde el punto de vista legal, al final FCC puso una resolución unilateral del contrato la cual fue rechazada porque no reunía las formas ni el contenido del contrato, entonces, la empresa puso un arbitraje de emergencia para evitar que la Caja pudiera ir contra la fianza y otro por 125 millones donde reflejan una serie de demandas. Ante esto se buscó una vía de negociación, expresó Lau.

El funcionario también dijo que la unidad de quemados, y el centro de investigación de biomédica no habían sido contemplados y que serán incluidas, indicando que no especulará con el remanente que nacerá con el trabajo que están realizando para someter la adenda a la Junta Directiva, por lo que no se conoce cuál será el costo total de la obra.

Además, indicó que la empresa afianzadora dejará vigente la fianza que tenía el proyecto por 140 millones de dólares hasta que el nuevo consorcio la sustituya al salir la empresa contratista. De igual manera la empresa FCC debe dejar una fianza a la empresa afianzadora de 33.9 millones de dólares para garantizar a la CSS cualquier vicio oculto que se pueda encontrar en lo ya construido que es 72 % de la obra.

Lau manifestó que existen cambios en la obra original, como cosas que se mandaron a hacer pero que no se encontraron documentos por lo que no se pagaron. “Nosotros debemos terminar la obra de acuerdo a los términos de referencia vigentes y vamos a hacer adaptaciones en el funcionamiento porque hay áreas que están sufriendo modificaciones como el de urgencias”, expuso, asegurando que la Caja tiene los recursos para finalizar la obra.

Sobre el personal que laborará en este mega hospital, el director dijo que existe el recurso humano que se puede movilizar, además, se está capacitando un grupo importante de médicos en algunas áreas y otro está regresando al país.

Finalizó diciendo que este proyecto como el diálogo, no le pertenece a la Caja de Seguro Social, sino a la nación, en ese sentido la entidad ha hecho lo que le ha correspondido. A petición de grupos organizados de obreros el diálogo se separó para darle especial trato al tema de seguridad social.

Continuó diciendo que la opinión emitida por la Organización Internacional de Trabajo lo ha sorprendido, por lo que pidió a los actuarios preparar un informe con relación a ese tema, reiterando que el fondo de Invalidez, Vejez y Muerte en el subsistema de beneficios definidos tiene certificado de defunción firmado.