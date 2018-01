Ciudadanos solicitan derogación del decreto sobre regulaciones en la Cinta Costera

Según expresa el documento en su artículo 33 se prohibía “convocar y realizar manifestaciones de cualquier tipo, dar discursos o sermones públicos sin autorización de la Administración de la Cinta Costera”.

A juicio de Polo, esto fue desatinado por parte del Ejecutivo al emitir un decreto de esta naturaleza irresponsable y que “tacha” la libre reunión de protestar.

“Con esto estamos retrocediendo nuestro derecho de protestar. Es preocupante que este decreto aunque venía desde diciembre, antes de la protesta contra un alto a la impunidad y la corrupción, riñe con la Constitución en su artículo 38 que permite la protesta pacífica y sin armas, y nos están cortando la libertad a reunirnos”, enfatizó.

Polo se pregunta, ¿Por qué no hacen un decreto en donde las empresas que participen en actos de corrupción no puedan contra con el Estado, tan rápido como sacaron este?

Y aunque posteriormente se señala en un comunicado que fue un error el decreto, Polo manifestó que no se debe “insultar la inteligencia del panameño”. “Entonces quiere decir que el presidente no lee lo que firma, esto no es un error y solicitamos la derogación total del decreto”, requirió.

Por su parte, Ricardo Rodríguez afirmó que aunque hay algunas cosas positivas como que no se pueden hacer grafitis en la Cinta Costera, utilizar la luz o el agua, se riñe contra el libre derecho a manifestarse pacíficamente, por lo que “no queremos que se cambie el decreto, sino que se derogue”.