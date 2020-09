Comunican nuevo horario para entrega de medicamentos en centros penitenciarios

Los nuevos horarios aplicarán para los centros penitenciarios La Joya, la Joyita, la Nueva Joya, Cefere, Tinajita y El Renacer.

En Cefere, el horario de entrega será de lunes a viernes de 8 am a 4 pm. En El Renacer será de lunes a sábado de 8 am a 4 pm, y en Tinajita solo se recibirá los viernes de 7 am a 5 pm.

En La Joyita y la Joya se recibirá de lunes a viernes, y en la Nueva Joya de lunes a sábado. Los horarios de estos tres centros penitenciarios dependerán del pabellón.

A continuación, compartimos una publicación de la DGSP con el horario detallado.