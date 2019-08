La deuda es producto de conductores cuyos vehículos tienen “sticker” pero no saldo, los que no tiene “sticker” y los que tienen placas que no corresponden con la unidad vehicular.

Ábrego indicó que como gerente de ENA su misión es recuperar ese dinero adeudado por los conductores.

El gerente de ENA también tocó el tema de la futura interconexión entre los corredores Norte y Sur y sus posibles rutas.

Con información de Meredith Serracín.