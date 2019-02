El gancho para atraer a los compradores es que les regalan pasantías o los invitan a cenas. Después viene la presión por vender ya sea paquetes, o clubes vacacionales. Unos meses después, la empresa ya no está en el local y nadie contesta los teléfonos.

“No queda otra que poner la denuncia por estafa. Hacemos un llamado a que la población tenga mucho cuidado con las empresas que ofrecen paquetes vacacionales”, manifestó el administrador de la Autoridad para la Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Óscar García.

La Acodeco recomienda investigar la trayectoria de la empresa, si está asociada o no a un hotel y buscar referencias. También puede ingresar a la web de Acodeco, buscar su tablero de quejas y verificar si la empresa aparece allí.

El año pasado, Acodeco recibió más de 40 casos que fueron remitidos al Ministerio Público.

“Las personas terminan ilusionándose y caen. Si no hay trampas, no hay necesidad de engañar al consumidor, ni de presionarlo. Si insisten que tienen que firmar de una vez, que tiene que hacer un abono, es mejor no acceder”, recomendó García.

“Cuando se dan algún tipo de ofertas o paquetes vacacionales, rara vez se piden pagos por teléfono. Siempre todo es por persona, se firma un contrato. Todo es de manera presencial”, enfatizó Armando Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles (Apatel).

No dé su información personal, ni de su tarjeta de crédito a nadie. Si compra un paquete vacacional, vaya personalmente al hotel, operador o agencia para hacer el trámite.