Las personas que acudan este 3, 4, 5 y 28 de noviembre al estadio Rommel Fernández para los eventos de celebración de las fiestas patrias deberán estar vacunadas y presentar su código QR en la entrada, esto como una de las principales medidas de control para evitar el contagio de la COVID-19.

La directora de Promoción de la Salud, Gabriela Salazar, manifestó que, como autoridades esperan que los casos de covid no aumenten después de estas actividades, ya que el ejercicio que se realizará será igual que cuando se realizaron los eventos deportivos en meses anteriores.

Aseguró que personal del Ministerio de Salud (Minsa) estará en el lugar vigilando que se cumplan las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas y mantener una distancia considerable. Además, indicó que el aforo está relacionado a la capacidad del estadio.

“En la entrada pedirán la tarjeta de vacunación o el QR. Allí habrá personal de la AIG, Meduca, del Minsa y todos los estamentos. Pandeportes tiene que garantizar la sanitización de ese estadio, los sanitarios, las gradas, los pasamanos. Tiene que haber una cuadrilla de personas limpiando constantemente”, señaló.

Destacó que el Minsa también vigilará que se cumplan las medidas sanitarias en caso de que haya venta de comida, además, recomendó a las personas no utilizar dinero en efectivo y tratar de hacer transacciones monetarias digitales.

Salazar también aconsejó a las personas llevar mascarillas extras para que puedan cambiarlas cuando la que están portando esté sudada o si se llega a ensuciar para tener una mejor protección contra el virus.

“La disciplina que hubo en los partidos de fútbol fue fantástica y no hubo ningún tipo de aumento , que se pueda decir pico de casos después del partido, eso no pasó y se realizaron varios partidos. En esta vuelta no debe ser diferente”, aseveró.

Sobre las dianas que se realicen en lugares cerrados se deberá verificar el aforo, aclaró que hay lugares que están señalados como 100 % de aforo porque solo reciben personas vacunadas, pero donde entra cualquier persona y no se cumple el aforo entonces serán sancionados.

Carnavales

Una vez más las autoridades de salud dejan abierta la posibilidad de realizar actividades relacionadas con el carnaval, dependiendo del comportamiento de la población y la situación epidemiológica que atraviese el país en las fechas correspondientes.

Salazar resaltó que en la última semana de octubre y al iniciar noviembre se han dado varios días sin fallecimiento por covid, asegurando que mientras los números vayan mejorando se irán reabriendo las actividades que se mantienen cerradas. Pero si se complican, dijo Salazar, "al ministro y al presidente no le temblará la mano para volver atrás".