Conozca las nuevas normas para viajar con menores de edad

Por Yenni Caballero (Periodista)



Si usted quiere viajar con sus hijos, estas son las medidas que debe seguir y es que a partir de agosto se establecieron nuevas normas para los viajeros.

El decreto 833 establece que, desde el 30 de agosto, los requisitos que deberán seguir los pasajeros nacionales, residentes o extranjeros menores de 12 años, y las normas que aplican para sus padres, tutores o cuidadores.

"Si son niños mayores de 10 años en estos momentos y que vienen con padres que están completamente vacunados por lo general no se le pide nada, si son niños mayores de 10 años y lo padres no están completamente vacunados entonces se le pide un hisopado nasal sencillo de los que no causan grandes molestias", afirmó el Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre

Lo importante, apunta el pediatra Max Ramírez, que los padres o tutores cumplan con las medidas de bioseguridad porque ellos son el ejemplo a seguir de los niños.

Ahora todo viajero quedará exonerado de realizarse la prueba y cuarentena si registra digital o presenta su tarjeta de vacunación con esquema completo.

Recomiendan a los padres llevar varias mascarillas para cambiárselas regularmente a sus hijos y mantener siempre la distancia entre las personas.

Los viajeros que no tengan sus 2 dosis deben presentar una prueba negativa o hacérsela al entrar al país. Y si vienen de países de alto riesgo deben cumplir cuarentena de 72 horas.

Ahora todos los viajeros que ingresen a los Estados Unidos deberán estar completamente vacunados y con prueba negativa.