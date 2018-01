Contrato con NG Power costaría millones a los panameños

La Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) solicitó la presencia del director de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y el secretario de Energía para que explicaran las consecuencias al país ante el fallo otorgado por la Corte Suprema a favor de NG Power, empresa que en el 2013 obtuvo bajo supuestas circunstancias irregulares la adjudicación de un contrato para generar 670 mw de energía a base de gas natural licuado por un periodo de 20 años.

“Iba a acaparar la energía por 20 años. En este contrato se eliminaron a todos los proponentes haciéndole cambios a los pliegos hasta que quedara solo este proponente. Ahora, si se revive, le va a costar al país 40 o 50 millones más al año. Eso va a ir a la tarifa, es más oneroso”, denunció Fernando Aramburú Porras, de la Comisión de Energía de Apede.

“Panamá NG Power de 11.8 centavos, Gas Natural Atlántico 10.5 y para Martano de 8.3 centavos. Mi preocupación son dos, el precio más alto y la posibilidad de seguir el crecimiento del mercado se complica. Esto trae como consecuencia sobrecostos”, señaló el secretario de Energía, Víctor Urrutia.

La ASEP le había retenido la licencia a esta empresa por incumplir su compromiso de entregar su estado financiero en el tiempo contemplado en la ley. Pero, ante la decisión de la Corte de otorgar un plazo mayor al que impone la entidad reguladora, el contrato podría reactivarse.

“Nosotros no tenemos preocupación en base a que una empresa abra o no abra, nuestra preocupación es que el cliente quede protegido. Y para eso hemos hecho resoluciones para que las empresas consignen una fianza de construcción para que en caso que no se construya el panameño tenga cero costos”, aseguró el director de la ASEP, Roberto Meana.

El abogado de NG Power, Alejandro Watson, también se encontraba en la sala de debates de Apede e intervino en la reunión señalando que a su cliente le seguían violando sus derechos.

“La Corte dice que se ha violado por tercera vez los derechos constitucionales a NG Power”, declaró Watson.

Los empresarios solicitan se revise a fondo un contrato de concesión obtenido durante el pasado gobierno en una licitación en la que solo participó la empresa ganadora y en el que el precio de venta de energía al país es muy superior al del mercado.