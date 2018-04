Contructores del PH Buona Vista serán los responsables de renovar Mi Pueblito Afroantillano

Se trata de Constructora Mercosur, responsable del PH Buona Vista, obra que está suspendida por supuestamente incumplir medidas de seguridad.

Para la remodelación de Mi Pueblito Afroantillano, ese mismo grupo empresarial participó en la licitación con el nombre de Constructora Raly. Fue la única compañía proponente y ganó el contrato por 2.3 millones de dólares.

Lo sucedido en el edificio de la calle Los Bambús, no preocupa al alcalde de la capital, José Isabel Blandón.

“Nosotros realmente no vemos eso. No estamos viendo si una empresa que licita está construyendo en otro sitio de la ciudad. Tenemos más de 100 proyectos en ejecución y más de 40 contratistas distintos contratando con la Alcaldía. No tengo forma de saber si una empresa está realizando otro proyecto privado en la ciudad. No es un tema de nuestra incumbencia”, justificó Blandón.

Los residentes de Los Bambús dijeron desconocer que el mismo grupo empresarial responsable del PH Buona Vista, se ganó el millonario contrato con la alcaldía capitalina. Exigen que se investigue porque se dieron los permisos para el edificio sin cumplir las medidas de seguridad.

“No lo veo bien. Habría que investigar y ver de qué forma se dieron los permisos. Si la empresa está constituida legalmente y cumple los requisitos, que así sea. Si no, escalarlo. Los residentes de Los Bambús exigimos que se haga una auditoría completa de los permisos de este edificio”, demandó Ivette Marie Tribaldos, residente de Los Bambús.

La semana pasada, la Alcaldía entregó la orden de proceder a Constructora Raly. La obra será financiada con fondos de la descentralización.

“Vamos a tener que demoler y comenzar de cero. La mayoría de las estructuras eran de madera. Se va a mantener la misma estructura la misma fachada, la misma esencia de Mi Pueblito Afroantillano. Es un proyecto de 540 días de ejecución”, explicó Jacqueline Deleuze, de Proyectos Municipales en el Municipio de Panamá.

TVN Noticias llamó a las oficinas de Constructora Mercosur, donde también funciona la Constructora Raly, pero no quisieron dar declaraciones.