Contraloría recomienda al gobierno 'renegociar' contratos de alquileres

Según la entidad, la recomendación e instrucciones pertinentes tiene como fin el buen uso y mejor rendimiento de los fondos públicos, para salvaguardar los mejores intereses del Estado ante la crisis económica internacional y sus efectos en la economía local, permitiendo una mejor oferta de precios reducidos de locales para alquiler, que debe tomarse en cuenta en la administración de los fondos públicos.

Agrega el comunicado que, la circular No. 26-2020-D.C., publicada en la Gaceta Oficial No 29017-A de 5 de mayo, advierte que esta entidad fiscalizadora no aprobará ningún contrato que no atienda lo dispuesto por el Artículo 291, de la Ley No 110 de 12 de noviembre de 2019 que dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2020.

En tanto, el Artículo 291 establece que:

“Cuando una entidad requiera prorrogar o contratar un nuevo arrendamiento de oficinas, cuyo monto sea superior a B/.150,000.00 anual o el canon de arrendamiento mensual a pagar sea superior a B/.IO.OO por m2, deberá someterlo a la consideración del Consejo Económico Nacional para su evaluación, y requerirá de la certificación de la partida presupuestaria por la Dirección de Presupuesto de la Nación del Ministerio de Economía y Finanzas, en la que conste que cuenta con la asignación presupuestaria correspondiente”.

La circular señala que la Contraloría General de la República no refrendará prórrogas o nuevas contrataciones con cargo al presupuesto 2020 que no se enmarquen en la ley de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2020.

Además, aclara que la Contraloría General de la República refrendará todas las gestiones de cobro que cumplan con las formalidades legales con cargo al presupuesto 2019.