Extensión de cuarentena dependerá de resultados de transmisión del COVID-19

Ante la declaración de cuarentena general, recalca a toda la población que el hecho de que se haya establecido un periodo de dos horas para salir a comprar no es para que salga sino es estrictamente lo necesario.

Ese espacio de tiempo no es para salir a dar una vuelta”, dijo Porcell.

Cuarentena

El toque de queda de 24 horas va dirigido a disminuir y frenar la transmisión del virus, que necesita de otro ser vivo para poder andar y seguir subsistiendo. Si el virus no encuentra dónde anidar entonces desaparece, pero si se insiste en estar en la calle pululando de un lado a otro, es más fácil la transmisión.

La funcionaria dijo que la medida sería más efectiva si los países de la región adoptaran una medida similar.

La duración de la cuarentena será determinada en la medida en la que se vayan produciendo casos y en la que se vaya dando la transmisión, por ahora es difícil precisar un periodo de tiempo porque aunque se tiene un modelo matemático que puede dar una idea, también puede ser descartada por la realidad.

En un mes, de acuerdo con los resultados, se podría evaluar si se extiende o se suspende la cuarentena.

Afectados

En la conferencia de prensa de este martes, se sumaron 98 casos nuevos, las personas en edades entre 30 y 49 años son los que siguen marcando, es decir los de edad productiva.

Le pide a la población que no se confíe de que no le va a dar y mantener las medidas sanitarias al máximo, porque no se sabe a quién le debe dar o cómo le va a dar.

Las personas que se han contagiado en los hospitales, han sido por visitas que han llegado a esos centros hospitalarios.

Recomienda a las personas que viven en la ciudad y sus familiares en el interior que ni vayan a verlas, sino que se comuniquen por llamadas o video llamadas, además de si se tiene a una persona adulta en casa, mantener las medidas de restricción.

Uno de los elementos que se han visto en San Francisco, que es una de las zonas más afectadas de la capital, es que muchos casos han venido de diferentes países. Además, otros casos se han producido por contacto.

Las autoridades siguen investigando la procedencia de todos los casos que se han detectado.

Casos

En el resto del país, Panamá como provincia es el que presenta la mayor cantidad, pero ya hay casos en Colón, Coclé, Veraguas, Herrera y Chiriquí, es por ello que reitera la importancia de quedarse en casa para contrarrestar la propagación del virus.

En el caso de la provincia de Veraguas, los primeros casos se dieron en el distrito de Soná, de allí se han producido otros casos que tienen relación con Soná, pero otros no y que tienen que ver con otras actividades como turismo.

Recuperación de pacientes

Afirma que llena de regocijo saber que hay pacientes que se están recuperando y reconoce la labor de todo el personal que está en las salas de todos los hospitales que se encuentran haciendo su trabajo bajo mucha presión y adrenalina.

Ha dicho que el hecho de que un primer paciente haya salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es una gran noticia y espera que sean más, los que logren recuperarse.

Porcell también ha querido reconocer la labor del personal de limpieza de todos los hospitales que hacen posible la sanidad para que los pacientes puedan estar allí.