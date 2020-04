Consideran que investigación del MP a proceso de compra de ventiladores 'es lo correcto'

Carlos Barsallo, presidente de la Junta Directiva de Transparencia Internacional afirmó que la investigación que mantendrá el Ministerio Público a raíz del escándalo y la cancelación de esa compra es lo correcto y lo que corresponde.

De lo que ha sucedido en las últimas 72 horas, estima que hay motivos más que razonables para dudar sobre lo justo de las transacciones que deben ser investigadas, tanto a nivel administrativo, como penal, al igual que la Contraloría General de la República debe hacer su papel negando los refrendos cuando no cumplan con los requisitos.

De acuerdo con Barsallo, además de la vida, también se debe mantener la confianza de la población, que tiene dudas, basadas en experiencias anteriores y actuales sobre la ejecución de la parte económica en el sentido de cómo se hacen las compras.

“ Urgencia no es la antítesis de transparencia, no porque hay que comprar algo urgente significa que no se pueda hacer de forma transparente y decir que eso es así es faltar a la verdad, tiene que hacerse transparente, aunque sea urgente”, afirmó el abogado.

Agrega que, con el reto lanzado por el viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, para que todo el que pueda vender ventiladores en menos de 50 mil dólares y tenerlos en 10 días, presente su propuesta, lo que se promueve es uno de los principios de transparencia que es la participación ciudadana.

Pese a que el estado de emergencia contempla la reducción de requisitos para hacer una compra, no quiere decir que debe haber una relajación total, sino que se tiene que seguir reglas mínimas que no signifiquen burocracia o lentitud o dejar de hacer las compras de las cosas que se necesiten, según explicó.