El presidente electo, Laurentino Cortizo, se reunirá este martes con la bancada del PRD para tratar temas que se discutirán en las sesiones extraordinarias. Cortizo señala que no dictará una línea a los diputados.

“Me estoy reuniendo mañana con la bancada del PRD para ver los avances. Nito Cortizo no establece línea, sí alinearnos. Tenemos que alinearnos para que nadie esté por un lado u otro. Pero a mí no me gusta dar líneas”, manifestó Cortizo.

El Ejecutivo envío a la Asamblea una agenda de 12 puntos. Cuatro de ellos son proyectos de ley y ocho son designaciones, entre las cuáles están la de los directivos de la ACP, fiscal electoral y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que la Comisión de Credenciales se reúna el próximo miércoles para iniciar las evaluaciones.

“Yo voy a salvar mi responsabilidad en abrir la Comisión. Voy a tratar de abrir la consulta ciudadana con el caso del magistrado Tapia, que por falta de quórum no se pudo abrir a consulta ciudadana. Al resto de los nombramientos también voy a abrir la Comisión. Vamos a dar el procedimiento a estos nombramientos, pero todo va a depender de los ocho restantes comisionados si vienen a la convocatoria”, señaló Sergio Gálvez, presidente de la Comisión de Credenciales.

Las sesiones extraordinarias serán hasta el próximo 30 de junio.