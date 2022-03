De innecesaria catalogó el presidente Laurentino Cortizo, catalogó la medida anunciada por parte de los transportistas de la provincia de Panamá Oeste de paralización de funciones para este lunes 28 de marzo.

“Es innecesario porque el aumento del combustible no es una decisión del gobierno, es una consecuencia de una invasión de Rusia a Ucrania, al igual que los temas de granos”, precisó.

Agregó, que saben muy bien que se sienta en cualquier lugar, “hasta debajo de un palo de mango me siento”, pero lo que no le gusta es que “negociar con escopeta, así no funciona Nito Cortizo”.

Según el mandatario, hay que sentarse y ver cómo anda la realidad del mundo, buscar soluciones que no perjudiquen al país.

Recalcó que se han presentado propuestas y se están analizando las decisiones que menos perjudiquen al país.

Dijo que como panameños hay que buscar la manera de echar adelante al país y no ser un obstáculo.

“No me gusta negociar con ese tiempo de que, voy a cerrar y voy a hacer y deshacer, a mí ese tiempo no me gusta. Hay propuestas y hay que sentarse a buscar soluciones” puntualizó.

Los transportistas de Panamá Oeste, cansados del incremento en los combustibles anunciaron para este lunes 26 de marzo, a partir de las 4:00 a.m. una paralización del servicio de transporte, una medida que afectará a cientos de ciudadanos que dependen de esta vía para poder trasladarse a sus lugares de trabajo y realizar otras actividades.