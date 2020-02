Cortizo: 'Vamos salvar a la Caja de Seguro Social'

“¿Tratar de salvarla?, ¡no, no no, nosotros vamos a salvar la Caja de Seguro Social, eso de tratar no funciona aquí!”, destacó el mandatario, quien realizó este sábado la Novena Gira de Trabajo Comunitario.

Cortizo dijo que han estado conversando y analizando una importante cantidad de opciones, y subrayó que no se considerarán las medidas paramétricas.

Manifestó que su equipo de gobierno analiza una serie de escenarios financieros y las diferente posibilidades y alternativas, “pero no vamos a meterle la mano al bolsillo de los panameños”.

El presidente también expresó que con acciones de fuerza no se solucionan los problemas en la provincia de Colón, y más que eso hay que unir fuerzas para impulsar el desarrollo de proyectos que impulsen la economía de esta provincia y el país.

En ese sentido, indicó que hay que unir fuerzas para ponerle freno a las bellaquerías que se han hecho con los grandes proyectos, tanto en su baja ejecución, el pago de anticipos y los reclamos que han impedido su inicio, ejecución y culminación.

Cortizo mencionó la construcción de la cárcel de Colón, que en más de mil días muestra cero avances, la construcción del hospital Amador Guerrero, además de los reiterados reclamos que han detenido la construcción del Hospital del Niño, y el adelanto de unos 20 millones de balboas para la construcción de la ciudad deportiva de David y de Colón, “y no hay nada”.

“Dónde están esos 20 millones, para qué se dieron y en qué bolsillo están esos anticipos. Eso es lo que tenemos que parar, precisó el presidente Cortizo.