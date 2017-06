Crece incertidumbre por inminente aumento en costo de la educación particular

En el sector particular aseguran que muchos planteles tendrán que cerrar sus puertas y otros aumentarán sus costos.

Dentro de poco más de 15 días los colegios particulares deberán asumir un nuevo compromiso: que los docentes de educación particular reciban la equiparación de salario cónsona a lo que devengan los de escuelas oficiales.

Una herencia que les quedó de los pasados acuerdos de huelga, y que según dicen, afectará a muchos colegios privados.

Se cree que aproximadamente 65% de las escuelas van a verse directamente afectadas en grave forma, además están los casos de las escuelas que tienen que lidiar con el aumento, pero pasando el costo a los padres de familia, dijo Katya Echeverría, de la Unión Nacional de Colegios de Educación Particular (Uncep).

Con ese panorama, quienes tienen que ver con la educación particular advierten que los aumentos de matrícula y mensualidades que tendrán que aplicar, afectará a los padres de familia, que de cierta forma alivian la carga económica al sistema educativo.

Aconsejan a las autoridades revisar muy bien lo que se está haciendo porque se está afectando al padre de familia y se va a recibir mucha migración del sector particular, hacia colegios oficiales y lamentablemente el Estado no tiene la capacidad de recibir la cantidad de alumnos que pasarían de un sistema a otro, manifestó Jamal Snape.

La Uncep insiste en obtener respuesta de las autoridades, pero el Ministerio de Educación (Meduca) dice que por ahora no la hay.

Vidalis Castillo, directora de Educación Particular del Meduca dice que no es que el tema se ha estancado, sino que se mantiene en evaluación y búsqueda de alternativas, pero no hay certeza de la fecha en la que se pueda tener la respuesta.

Se teme que por el aumento en los costos, muchos estudiantes de educación particular migren a la oficial.

De hecho, el Meduca reportó hace poco que en los últimos 3 años, al menos 20 mil estudiantes pasaron a la educación pública.