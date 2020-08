Más de 200 mil clientes aplicaron a la moratoria de energía eléctrica

La empresa Naturgy a la fecha ha realizado 207 mil acuerdos con clientes que se acogieron a la Ley No.152 del 4 de mayo del 2020, que establece la moratoria en el pago de los servicios de públicos mediante el formulario, que representa un monto de 39 millones de dólares.

Destacan que dicho formulario seguirá habilitado en la web www.naturgy.com.pa durante el mes de agosto. La empresa tiene 700 mil clientes, pero muchos siguen honrando sus pagos.

En tanto, que la empresa ENSA mediante un comunicado señala que al 31 de julio se han acogido a la moratoria 35 mil 155 usuarios, cuyas finanzas se han visto afectadas por la pandemia de los más de 470 mil clientes.

Ambas empresas recuerdan que la moratoria no es automática y en el caso de Ensa pueden ingresar a www.ensa.com.pa para aplicar. La moratoria permite acuerdos de pago de hasta 36 meses sin recargos, ni intereses, ni la suspensión del servicio.

Salimos a conversar con los ciudadanos sobre su situación y si en efecto pueden pagar su cuenta de luz y los mismos destacaron que tratan de pagar sus deudas para que se les acumule.

" Siento que el trámite es muy lento, llenamos el formulario en el mes de junio y en la facturación de esta semana muestra morosidad y no aparece qué hay que pagar con la moratoria", expresó una de las clientas.

" Yo la pago para no estar endeudada, uno tiene el montón de recibos y después se pone a pensar cómo pagarlo". dijo la usuaria.

" Solicité la moratoria, no me han dado respuesta, dicen que está en transcurso, por eso me apersoné a ver qué pasa con mis pagos". añadió la ciudadana.

Por su parte, el representante del Instituto Panameño Del Consumidor, Giovanni Fletcher, sostuvo que hay preocupación por la aplicación de la moratoria.}

" De allí lo importante y significativo es si la Asamblea Nacional o el Ejecutivo emite una norma legislativa o reglamentaria que permita prorrogar el efecto de la moratoria dentro del periodo, porque muchos están afectados", aseveró Fletcher.

Las empresas eléctricas le recuerdan al cliente que sigue vigente el formulario para que se inscriban en la moratoria por los meses de marzo a julio.