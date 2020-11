Cuestionan la efectividad de las investigaciones por maltrato de animales

Jessica Chen de Mascotas sin Fronteras, muy molesta se refirió a esta lamentable situación:

"No tenemos apoyo de nadie, solamente de personas cercanas y tras de eso nos van a matar los perros o los gatos porque no es la primera vez que pasa, entonces ya es hora de que las autoridades, metan las manos y comiencen hacer lo suyo porque van como siete casos de maltrato o de asesinato de animales y no pasa nada".

Estos casos son presentados ante el Sistema Penal Acusatorio, las penas por este tipo de delitos van de uno a tres años de cárcel.