Advierten que el caso Odebrecht podría caer en nulidad

A partir de ese momento, quedaban dos meses para completar la investigación, lo que implica que no se puede seguir investigando, porque se corre el riesgo de cometer nulidad del proceso, explicó McDonald.

La representante del Movimiento de Abogados Gremialistas, señaló en Noticias AM, que cuando la fiscal Zuleika Moore, solicitó al juez el termino de dos meses para emitir la vista fiscal se venció el plazo de investigación, luego de haber detenciones.

Sin embargo, la fiscal no necesitaba solicitar ningún término para hacer la vista fiscal, porque el artículo 518 y 520 en el Código Judicial expresa que después de cada 100 páginas, cuando se rebasa las 50 páginas siguientes, tiene 1 día adicional para investigar y este expediente cuenta con 64 tomos, relató McDonald.

La exfiscal no comprende, “porque se manda una solicitud de extensión de vista fiscal, si por ley tiene el tiempo que requiere”.

"En ocasiones los funcionarios en aras de ser ‘trasparente’ hacen cosas que son innecesarias. Si era por darle un término, no era necesario porque tiene el tiempo”, aseveró.

McDonald considera que no cabe ninguna apelación en la decisión de la jueza, y eso lo sabe el Ministerio Público, pero “quizás para tratar de culpar al Órgano Judicial se ha hecho todo esto”.

Y es que, “las delaciones tienen tiempo, el Ministerio Público no las tiene desde hace tres semanas. Vienes desde julio, agosto y septiembre, y como que ahora vas a interrogar a quién, si has tenido el tiempo”, cuestionó la exfiscal.

"No puedo entender a que aspira el Ministerio Público con esas conferencias de prensa donde se queja que no le permiten investigar, que se van a caer los expedientes, y sí es porque no están bien hechas, y los abogados vamos a hacer que se cumpla el debido proceso", puntualizó.