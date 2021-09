Luego de las quejas por mal sabor, olor y coloración del agua de parte de los residentes de Capellanía en Natá de Coclé, el Instituto de Acueducto y Alcantarillado Nacionales (Idaan), procedió a realizar una investigación en la que determinó que se estaba utilizando una pastilla de cloro cuya etiqueta no correspondía a la que utilizan para plantas potabilizadora.

El director de la institución Juan Ducruet explicó que este químico fue recibido en junio en las potabilizadoras, y se tratan de pastillas de cloro que se utilizan en pozos. Detalló que los embaces tienen un problema en el etiquetado por lo que no se aisló para evitar su uso, mientras que los funcionarios de Aduanas realizan el cotejo de lo etiquetado y el documento de importación.

Continuó diciendo que los miembros de Aduanas están acudiendo a diferentes plantas potabilizadoras a verificar, debido a que es una situación que viene desde junio.

Ducruet aprovechó para aclarar que la coloración o turbiedad pueda darse por la crecida de los ríos debido a las constantes lluvias y esto es algo que algunas potabilizadoras demoran en procesar.

“ Si alguna potabilizadora a nivel nacional no fuera apta para el consumo humano, nosotros salimos a anunciarlo y probablemente paramos la producción. El Ministerio de Salud está vigilante sobre los parámetros, hacen monitoreo sobre la calidad de agua, sobre todo el cloro residual y otros parámetros que tienen que ver con el proceso y tratamiento del agua”, aseguró Ducruet señalando que el agua se puede consumir.

Aparentemente, el problema de la etiqueta es que decía la marca, pero no la fábrica y eso tiene protocolos específicos por tratarse de químicos, es por ello que al notar esta diferencia se separaron y se colocó la denuncia en Aduanas y en la Procuraduría de la Nación.

Resaltó que desde junio se aisló el producto y que este no está en potabilizadoras, sino en almacenes.

Domingo sin agua en ciudad de Panamá

Sobre los trabajos que se realizarán en la planta potabilizadora de Chilibre, manifestó que se darán desde las 6:00 am a 10:00 am, y será ejecutado por la empresa Ensa en un interruptor principal, pero no corresponde al Idaan, sino que es un problema que viene de afuera.

Hizo la salvedad de que, a pesar de que es un trabajo de corta duración, ya existe un plan de contingencia en caso de que surja algo inesperado.