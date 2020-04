Diputada Harding interpone denuncia contra su homólogo Jairo Salazar, lo acusa de ‘agresor y delincuente’

Harding acudió a la CSJ acompañada de un grupo de abogados.

Fueron fuertes las declaraciones vertidas por la diputada antes de entrar a la Corte Suprema.

Dijo que presentaba la denuncia por violencia de género en nombre de todas las mujeres de Panamá.

“Le digo a mi partido que no me voy a quedar callada, esto no se va a resolver con un abrazo y una disculpa. Los agresores en violencia de género, agreden a las mujeres y después le piden disculpa y luego la mujer se siente culpable”, recalcó.

Agregó que “no importa lo que esté diciendo el diputado Mariano López, si se abrazó con Jairo “Bolota”, si tiene miedo a las bandas en Colón".

Sostuvo que si el diputado López dijo que fueron empujones y que no hubo mayor problema es su asunto, porque a ella el diputado Salazar la agredió física y verbalmente, lo que constituye violencia de género.

Según la diputada, Salazar es “un agresor público e irrespeta a la Ley”.

Dijo que le pedirá a la Corte una medida de alejamiento porque el diputado Salazar se sienta detrás de ella, además de una medida cautelar de casa por cárcel. “Que se le levante la inmunidad, él es un delincuente y agresor de mujeres”.

Le corresponde a la Secretaría General de la Corte recibir la denuncia, posteriormente se nombra a un magistrado fiscal, luego tres magistrados en una sala de garantías y finalmente el pleno de la Corte, explicó.

Harding negó que la situación fuera orquestado, porque según sostuvo hay muchos testigos (27), a los que va a citar.