Diputada de Veraguas asegura que exdirectora de la Senniaf tenía conocimiento de denuncias en albergues

Fátima Agrazal, diputada del circuito 9-1 calificó como una falta de respeto el supuesto desconocimiento de la exdirectora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Sara Rodríguez, sobre la existencia de denuncias de supuestos abusos y maltratos en albergues de menores del país.

Agrazal aseguró que fue ella, quien personalmente, puso en conocimiento a Rodríguez sobre la situación específica que se estaba registrando en un albergue de la provincia de Veraguas.

Vea también: Carla García sobre caso de albergues: 'Cómo me voy a accionar en algo que no me había dado cuenta'

A pesar de presentar la denuncia, Agrazal lamentó que a la fecha no haya ningún avance en investigaciones respecto a este y otros casos, y que ni siquiera alguien haya sido detenido.

“Yo le hice referencia directamente a la directora del Senniaf, tuve una conversación y le hice la solicitud y la única que me abrió las puertas fue la subdirectora, pero lastimosamente ella no estaba a cargo del tema. Me da mucha vergüenza y pena que ahora salgan personas diciendo que no tienen que ver nada con el tema”, refutó Agrazal.

Con información de Meredith Serracín