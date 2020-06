Diputado Carles pide al Meduca que pongan a los funcionarios a barrer y limpiar escuelas

"Usted tiene un equipo de más de 700 inspectores a nivel nacional, ministra póngalos a limpiar las escuelas si eso no desmerita a nadie. Las escuelas están sucias y se están cayendo, y no le podemos echar eso a los padres de familia. Si los funcionarios públicos en este momento están generando ingresos pónganlos a hacer algo, porque no sé que están haciendo", dijo Carles.

La sugerencia de Carles se hizo precisamente, en momentos que Gorday de Villalobos, sustentaba ante la Comisión de Presupuesto, la solicitud de un traslado de partidas por $17,417,786.00, con miras a pagos pendientes de personal administrativo y docente, avances de obras, rehabilitación de escuelas en Comarca Gnäbe Buglé, y otros.

En respuesta a la sugerencia del diputado, la titular del Meduca, dijo que muchas regiones han avanzado en el tema de mantenimiento y otras que por las limitaciones actuales no lo han hecho.

Aseguró que actualmente la entidad, tiene el 15% de su personal administrativo laborando y alrededor de 13 mil docentes, que en efecto están ejecutando otras funciones diferentes a las que desempeñaban antes de la pandemia, como lo es empacar guías en la imprenta.

"Tenemos prácticamente el 80% del personal administrativo en Panamá Solidario. Sin embargo, cuando definimos la fecha de retorno a clases hace mas de un mes, empezamos a convocar al personal, porque estamos en otra logística... pero le agradezco mucho porque se que hay otras regiones donde hay que poner especial atención", explicó.

El traslado fue aprobado minutos después por la Comisión.