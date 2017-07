Diputado Domínguez pide que se investigue al actual ministro de Obras Públicas

Según el diputado Domínguez, ha recibo información de que el MOP dio una adenda al polémico contrato de ampliación y rehabilitación de la Autopista Arraiján- La Chorrera, que mantiene bajo detención preventiva en el Centro Penitenciario El Renacer a los exministros de Obras Públicas, Jaime Ford y Federico “Pepe” Suárez por presuntos sobreprecios.

“Me ha llegado la información que el ministro actual en este gobierno dio adendas a este proyecto después de haber denunciado que era un proyecto corrupto. Yo quiero que el Ministerio Público [MP] haga la investigación, porque si es así no lo puedes hacer con precios nuevos si el reglón con el que vas a trabajar existe”, expresó el diputado Panameñista.

A su juicio, no es congruente que el actual ministro de Obras Públicas, teniendo las pruebas en sus manos que acreditaban los supuestos sobrecostos en las obras no presentara de manera formal una denuncia ante el MP, sino que presentó un informe a la Contraloría General de la República, a quien no le corresponde investigar.

“Si él [Ramón Arosemena] optó por darle adendas a un contratista a pesar de tener vicios de corrupción, es porque había vicios en la jugada”, aseveró Domínguez.

El proyecto de ampliación y rehabilitación de la Autopista Arraiján- La Chorrera, había sido denunciado por un funcionario de Obras Públicas que le tocó calcular el costo para la licitación ya que en principio el proyecto iba a costar 80 millones, y de la noche a la mañana subieron de precio la obra, a pesar de estar en desacuerdo y por eso renunció, relató el diputado.

Es así como se conforma una delegación en la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional, el cual estaba siendo presidido en ese momento por el diputado Domínguez, se realizan los estudios y se le presenta al ministro de Obras Públicas Ramón Arosemena para que presente la denuncia, pero no se hizo, señaló el diputado Panameñista.

En vista que nadie presentaba la denuncia, un abogado independiente solicitó copia del informe público en la Asamblea y presentó la documentación para que se acreditara el expediente en el MP.

“No estoy seguro que el MP haya entrevistado a todos los funcionarios que de verdad participaron. Sí debería haber otros funcionarios que debieron ser indagados y algunos renunciaron cuando vieron que las cosas iban por mal camino”, manifestó.

Domínguez reconoce que revelar esta información podría traerle conflictos a lo interno de su colectivo político, pero está dispuesto a asumir las consecuencias, porque quien acepta cargos públicos tiene que someterse a las normas y si hay algo malo debe denunciarlo, puntualizó.