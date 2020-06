Diputado Vásquez cuestiona a viceministro Almengor en la Comisión de Economía

El diputado Vásquez indicó que Almengor en todo momento evitó responder a su pregunta sobre la diferencia jurídica que puede existir en la moratoria que se dio en los servicios públicos, pero que no se concedió para el tema de los bancos.

La Asamblea Nacional inició este lunes 15 de junio, el período de sesiones extraordinarias para discutir el veto parcial por inexequibilidad que dio el presidente de la República, Laurentino Cortizo al Proyecto de Ley No. 287 de 2020 que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar el COVID-19.

“El contrato privado del banco tiene la misma calidad jurídica que con una telefónica. ¿Cuál es la diferencia de la jurídica?”, preguntó en varias ocasiones el diputado Vásquez al viceministro Almengor, quien respondía que si las había y que eran dos sectores diferentes.

“¿Por qué el Ejecutivo pone una moratoria para un contrato privado con unas compañías, pero no con los bancos?(…) La propiedad privada de los bancos no es la misma de las telefónicas”, fueron parte de los señalamientos de Vásquez, quien también dejo claro que el Ejecutivo vetó un proyecto de ley, pero no realizó ninguna recomendación.

“El Gobierno no quiere explicar porque se compromete a decir cosas que no puede cumplir. Están acostumbrados a pensar que el país no está pendiente de los que están haciendo”, indicó un Vásquez, quien añadió que el Ejecutivo está desconociendo el papel de la Asamblea y el trabajo realizado por la Comisión de Economía.