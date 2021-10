Diputado Vásquez apuesta por el voto a voto para preservar la democracia en los procesos electorales

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez, abogó en medio del debate por las reformas electorales, por una contienda electoral con el voto a voto y no con el voto en plancha ni con otras formulas, que a su parecer no representan la democracia.

"Aquí hay colegas que han salido de todas las formulas posibles y eso no es democracia, perjudicar a una persona por no querer estar en un partido no es democracia, al igual que pensar que los únicos que pueden hacer política son los inscritos en los colectivos", refutó Vásquez.

El diputado independiente les preguntó a sus colegas lo siguiente: "Quisiera saber si el orgullo les es tan pesado que si creen que van a una elección voto a voto sin plancha van a sacar una cifra cerca a esa... Ya demostraron unos que valen 12 mil y 11 mil votos, no más de eso".

Vásquez trajo al debate los tan cuestionados "acuerdos de recámara" y puso como ejemplo el caso de candidatos que en un principio quisieron impugnar el resultado de una votación, pero después no impugnaron porque su partido fue el que ganó el Gobierno.

"Eso no es democracia es poliquitería, demagogia y clientelismo", aseveró.

Con información de Meredith Serracín