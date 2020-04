Diputados del PRD, Harding y Salazar siguen enfrentamiento en la Asamblea Nacional

Sostuvo que siempre ha sido un buen padre, hijo y que además, tiene hijas a las que nunca ha agredido y que no permitiría que les agredieran.

Reconoció que puede ser “ mal hablado y tener conductas”, pero que nunca ha agredido a una mujer.

Harding también habló en el pleno y dijo que hay cinismo y silencio cómplice de la bancada del Molirena y del Partido Revolucionario Democrático (PRD) porque vieron lo que pasó y no dicen nada.

Reiteró que Salazar es un delincuente y que no le tiene miedo y que “ la van a tener que matar para que se calle, porque es un agresor ”.

Sostuvo que es una mujer con carácter y valentía que se va a defender y a los demás diputados les dijo que son poco hombres y que parecen tenerle miedo a Salazar.

La diputada recalcó que no descansará hasta verlo preso y pidió al magistrado Olmedo Arrocha, magistrado sustanciador que atenderá la denuncia interpuesta por Harding en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que aplique una medida de cautelar porque teme por su seguridad.

O te vas tu a la cárcel o me voy yo a mi casa porque no podemos estar en el mismo lugar”, expresó.

Exaltada, Harding manifestó que es una mujer que ha sido maltratada, pegada e insultada y todos lo saben, por lo que Salazar “ debe ir preso ya que la agresión a la mujer es un delito y hay testigos”.

La parlamentaria expresó que ha alzado su voz en representación de todas las mujeres que mueren a causa de la violencia doméstica y tildó de " miserable" el discurso del diputado colonense.

Si la denuncia es aceptada en la Corte, Arrocha pasa a ser el magistrado fiscal.

López pide respeto para las mujeres

Por su parte, el diputado Mariano López señaló que a “ las mujeres hay que respetarlas, no me estoy metiendo en el suceso específico, pero las mujeres hay que respetarlas y no con eso, no quiero decir que estoy dando un juicio de lo que aconteció (…) El maltrato contra la mujer, como padres de familias y panameños, no lo debemos permitir. Ya se harán las investigaciones con las autoridades donde se puso la denuncia”.

López pidió disculpas por el incidente. “Como padre de la patria, el pueblo panameño se merece disculpa por los incidentes que se dan aquí en la Asamblea”.

“Nosotros podemos tener diferencia de ideas, que las traemos de nuestro circuito y de las diferentes agrupaciones y estas diferencias las podemos llevar al diálogo; y no llegar a la agresión física”, expresó el diputado López.