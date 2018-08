Diputados Varela y Rodríguez protagonizan nuevos enfrentamientos

En medio del periodo de incidencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional este lunes 27 de agosto, la diputada Rodríguez, quien también es precandidata presidencial por su colectivo político, señaló que están siendo objeto de amenaza por parte del oficialismo, que actualmente es encabezado por el presidente Juan Carlos Varela.

“Este señor de la bancada minúscula con su hermano no les gusta que le digan la verdad, no les gusta que le digan lo que le están haciendo al pueblo panameño con todos sus negociados, todos sus sobrecostos y todas sus adendas (…) Ellos abusan del poder, pero no me van a callar”, señaló Rodríguez.

Rodríguez calificó en medio de sus mensajes indirectos que sus opositores son unos “cobardes”.

En cuestión de minutos, a través de un comunicado, el diputado “Popi” Varela dijo que Rodríguez “no propone nada, solo sabe mentir, insultar y difamar”.

El diputado Varela en la nota oficial que firmó, destacó que ella [Rodríguez] se escuda en la inmunidad que le da la Asamblea Nacional y no presenta pruebas cuando hace sus señalamientos.

“Lo hace con los miembros de su propio partido político, lo que la ha hecho bajar mucho en las encuestas y por eso vuelve a su estilo irresponsable para ver si sube en la aceptación”, destacó el diputado oficialista y hermano del actual mandatario.