Diputados rechazan 'camarón legislativo'

Los diputados que conforman la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional (AN), rechazaron este miércoles en primer debate, el proyecto de ley que buscaba derogar el contrato entre el Estado y Sociedad Panamá International Terminal, S.A. (PSA).

Relacionados Presentan nuevo anteproyecto de Ley para anular contrato entre PSA y Estado panameño

Este denominado “camarón legislativo” fue cuestionado por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, quien manifestó que “esto no es como que nos metieron un gol en el mes de abril en medio de un proyecto extenso donde un artículo se fue y provocó aquella discusión. Ahora es dando la cara, poniendo el nombre y diciendo yo voy a votar por un proyecto de ley que no va para ningún lado, no sé con qué argumentos”.

La recomendación que dio González, a los comisionados de comercio es que “la Asamblea no necesita más de esto, el país quiere creer en sus instituciones y ustedes pueden hacerlo con carácter, hacer una discusión profunda y traer a todos los actores”, aseveró.

El diputado perredista Carlos Motta presentó el pasado miércoles 17 de octubre un anteproyecto de ley para derogar la Ley 2 del 10 de febrero de 2015, la cual aprobaba el contrato entre PSA Panamá International Terminal S.A. y el Estado panameño para un terminal de contenedores en la antigua Estación Naval de Rodman.

En su exposición de motivos, Motta arguye que las acciones de PSA, están en poder de una empresa del Estado de Singapur, lo que señala sería inconstitucional.

"Se ha podido constatar con gran preocupación que el contrato es el resultado de un sistema de triangulación ilegal y reconversión de concesiones realizada por un mismo grupo económico que lidera la empresa Parque Industrial Marítimo de Panamá", añadió el diputado.

Según su proponente, el objetivo de este anteproyecto de Ley es llevar el tema ante el pleno de la Asamblea para una discusión a profundidad sobre el contenido, fondo, beneficios y orígenes de esta contratación.

La inversión para este proyecto está estimada en unos 350 millones de dólares.

Ya en junio de este año, el presidente de la República Juan Carlos Varela derogó un proyecto de Ley que buscaba derogar el contrato entre PSA y el Estado. Este proyecto de Ley, que principalmente se refería a otros temas, fue catalogado de "camarón legislativo" y cuestionado por la sociedad civil.