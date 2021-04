Disminuyen casos y muertes en las poblaciones de alto riesgo por la covid-19

De acuerdo con el médico Epidemiólogo, Arturo Rebollón, que es muy temprano para medir el efecto de vacunación en la población (8-9% vacunados). Este indicador es el más optimista de la semana.

"Mejores tendencias en casos activos, hospitalizados y muertos por COVID-19 Reportaron 329 casos/día, eso es 39 menos por día. 17, cita un hilo de tuis compartido por el experto Rebollón,

Respecto a los especialista por el virus hay diferencia significativa versus la semana anterior, está dentro del rango esperado.

Sobre los hospitalizado, esta semana se subió 10 pacientes en sala y 3 en UCI. Algunas personas demoran mucho en salir de hospitales. No hay aceleración hospitalaria evidente.

"No hay diferencia significativa vs la semana anterior, está dentro del rango esperado. Esta semana subimos 10 pacientes en sala y 3 en UCI. Algunas personas demoran mucho en salir de hospitales. No hay aceleración hospitalaria evidente (atentos sobre las muertes esta semana se reportaron 4 muertes por día)", explica el especialista.

"Vemos que disminuyeron los casos y muertes en las poblaciones de alto riesgo. Es muy temprano para medir el efecto de vacunación en la población (8-9% vacunados). Este indicador es el más optimista de la semana", dijo Rebollón.

Casos por provincias: se observaron como todas las provincias disminuyen en casos absolutos. Hay algunas que subieron casos vs semana pasa como Herrera (+12), Los Santos (+7), Panamá (+24).