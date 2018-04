Docentes del colegio Richard Neumann se mantienen en paro por cierre de turno vespertino

Relacionados Anuncian posible cierre del turno vespertino del Colegio Richard Neumann

Los educadores rechazan el cierre del turno vespertino por la baja matrícula, como lo ha anunciado el Ministerio de Educación (Meduca), entidad que ha establecido un plazo en el cual se debe demostrar que la cantidad de alumnos ha aumentado.

La profesora Ileana Rodríguez asegura que no quieren desaparecer y reiteró que los educadores no están de acuerdo con esa medida porque no saben cuál va a ser su futuro.

En el turno matutino hay aproximadamente 500 estudiantes, mientras que en la jornada vespertina hay cerca de 200.

La profesora Rodríguez dijo que la desproporción en el número de estudiantes por jornada tiene que ver con irregularidades en el proceso de matrícula porque se dejaron a todos los grupos de un nivel en la mañana y no se dividieron de manera equitativa.

Por otra parte, el secretario general del colegio Theodoro Del Cid, se refirió a los problemas de infraestructura que enfrentan.

Destacó el daño de los aires acondicionados, rajadura de paredes y falta de internet.