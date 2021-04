Diputados Torres: Docentes jubilados en el sistema educativo 'coartan' al relevo generacional

El diputado Ricardo Torres aprovechó la presencia de la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, para indicarle en actualmente en el sistema de educación existe una gran cantidad de docentes jubilados, que le coartan la oportunidad a las futuras generaciones que desean trabajar.

“La pandemia ha dejado al descubierto la cantidad de docentes jubilados que tenemos en el sistema de educación, coartándole el trabajo a las futuras generaciones, al relevo generacional”, dijo el diputado.

Aclaró que no tiene nada en contra de estos jubilados docentes, ni de ningún otro jubilado, pero, “estos jubilados no tienen el mismo grado de participación al trabajo en pandemia que una persona que no tenga el problema de su edad”.

Según Torres, hay que hacer un alto a esto, ya que conoce de escuelas, al menos en su circuito, en el corregimiento de Montijo cabecera, donde el 65% de la población docente está jubilada.

Para el diputado, es necesario buscar los mecanismos para que estas personas se retiren a sus hogares y emprendan otras cosas y le den la oportunidad, a otros docentes que quieran trabajar pero que no pueden aplicar, porque los docentes jubilados también compiten.

“No se puede comparar a un recién graduado, profesional universitario, con un jubilado que tenga cuatro o tres títulos y que haya marcado su vida educativa por muchos años”, añadió.