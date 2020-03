Edilma Gallego espera que se despejen dudas tras exhumación de supuestos restos de Heliodoro Portugal

Los restos de Portugal, según ha informado el Ministerio Público, serán sometidos a pruebas de ADN.

Ayer, la fiscal Geomara Guerra explicó que hay un proceso penal que aún se encuentra vigente en el Segundo Tribunal Superior, que se sigue por el homicidio de Portugal, donde hay cinco personas imputadas.

Agregó que dentro del proceso han surgido dudas de si los restos que fueron inhumados corresponden a Portugal o si también hay partes que pertenecen al sacerdote Gallego, desaparecido en 1971, durante la dictadura militar.

Las dudas surgen por los resultados que se hicieron en el año 1999, ya que no existía la tecnología que hay ahora en materia de ADN.

Además, por las características de los restos, cuando fueron sacados del cuartel de Los Pumas y por declaraciones de testigos que coinciden en señalar que en ese mismo lugar estaban los restos de Gallego.

En tanto, la hermana del desaparecido sacerdote dijo que ha estado al margen de esta última diligencia, porque lleva 18 años en la lucha, lo que le ha generado problemas de salud.

“He tratado de estar al margen lo más que pueda por recomendaciones médicas”, recalcó.

Sin embargo, dijo que debe quedar claro que lo que se quiere es analizar. “No es que se dude que allí está Heliodoro, porque hay pruebas científicas y eso no se puede negar”.

Según Edilma Gallego, “lo que sí es verdad es que el manejo que se le dio a los restos desde el principio fue irresponsable”.

Alega que hubo ruptura en la cadena de custodia de los restos. “Un manejo irresponsable y poco científico”.

Fue clara al decir que las dudas no solo las tiene ella sino también la Iglesia católica panameña.

Incluso, ayer, el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa estuvo presente en la diligencia.

Edilma Gallego agregó que existe la posibilidad de que haya habido mezcla de restos. “Queremos que todo quede claro y esto lo está haciendo la Iglesia porque Héctor pertenecía a la Iglesia y es la más interesada en saber la verdad”.

No ha tenido la oportunidad de hablar con Patria Portugal, ya que como se señaló al principio por recomendaciones médicas ha procurado permanecer al margen.

“Esto no se está haciendo porque yo le dije a monseñor (Ulloa), esto se está haciendo porque hay argumentos científicos que establecen que hubo contradicciones…Monseñor en ningún momento dijo allí no está Heliodoro...Dijo muy claro que se va a ver que no haya una mezcla”, puntualizó.

Manifestó que sabe que para Patria Portugal no debe fácil como tampoco lo es para ella, ya que ambas son víctimas. “Todos los familiares de los desaparecidos hemos sido víctimas. Yo sí quiero que ella entienda que queremos saber la verdad”.