El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha publicado un informe sobre el acceso y calidad educativa para Panamá durante la pandemia. Los resultados no han sido prometedores.

El informe de la Unicef ha demostrado que la educación a distancia, aunque ha sido una medida de emergencia, ha profundizado la brecha educativa. De los matriculados en colegios oficiales solo el 30% dice que ha mantenido interacción con sus maestros varias veces por semana, mientras que en colegios privados lo ha hecho el 70%.

Isaac Iglesias, de Jóvenes Unidos por la Educación, dijo que hay que reconocer la importancia de que por lo menos los grupos que están próximos a entrar a la vida universitaria regresen a las aulas, ya que el pronóstico no es positivo en el sentido de que tenemos un gran porcentaje de estudiantes que no pasan de la escuela a la universidad.

El estudio revela además, que solo en el 40% de los hogares los maestros han podido resolver todas las dudas de los estudiantes. Esto confirma la deficiencia observada por las universidades en graduandos de bachillerato para materias como física, química y matemáticas.

La rectora de la Universidad Latina, Mirna de Crespo resaltó que estas son materias que requieren de explicación adicional y no solo se puede entender con un texto porque se requiere ver más allá de cómo se hace con los ejemplos.

La situación es todavía más grave en las comarcas, la Unicef ha hecho allí entrevistas más profundas. Las familias que han dicho, en su mayoría, no tener acceso al programa internet solidario, porque no han podido llenar el formulario o no han recibido respuesta.

Mientras que Nivia Rossana Castrellón explicó que esto significa que hay alumnos que han dado clases por radio, televisión, módulos o virtual buscando darle la oportunidad de tener derecho a la educación, pero en realidad han tenido oportunidades distintas.

Mientras tanto, para los niños de 0 a 5 años, primera infancia, que deben recibir estimulación solo lo han hecho 2 de cada 10.

Con información de Isaías Cedeño