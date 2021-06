Empresarios piden 'transparencia' e 'institucionalidad fuerte' para el desarrollo de plan energético

Luego del anuncio del presidente Laurentino Cortizo Cohen de una estrategia energética, que según dijo, va a reducir el costo de la energía eléctrica para los ciudadanos y generaría empleos, empresarios piden transparencia y mayores explicaciones.

Elisa Suárez, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), dijo que no dudan en que la inversión que se está haciendo sea algo positiva, pero recalca que no se puede basar la atracción de inversión de afuera o dentro, en procesos que no necesariamente estén claros o bien sustentados por el regulador.

Agrega que, se debe haber transparencia en todas las cosas que se hagan en función de garantizarle al país una matriz energética que cumpla con distintos requisitos, porque no es solo tener energía más barata, sino tenerla.

“Estamos abocados como país a que, en el corto plazo, pudiésemos tener nuevamente crisis en el sector energético por no tener la energía suficiente y la otra cosa es que como país estamos migrando a energías más limpias”, plantea.

Según Suárez, cualquier proceso que se genere para obtener energía implica inversiones, que tienen que estar basadas en un seguimiento, control y requerimientos legales, que todos los que vayan a invertir conozcan, porque eso es lo que va a garantizar al país energía en cantidad suficiente y en la cantidad que se requiere.

Todo lo anterior pasa, cuando se tienen instituciones de control fuerte y en ese sentido se requiere que los reguladores como Etesa y la Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), tengan la capacidad técnica suficiente para sustentar las licitaciones que se hagan, así como las concesiones que se entreguen y dar el seguimiento requerido.

La representante de la Apede dijo que se desconocen algunas cosas dentro de las negociaciones que se han hecho.

Resaltó la necesidad de que las instituciones de control sean fuertes y que no dependan de la característica de quién es el director o quién es el que maneja la institución, sino de que funcione a pesar de quiénes estén allí.

“Eso es lo que en cualquier situación que nos vaya a dar de aquí en adelante, las negociaciones en energía, como ha pasado históricamente, no se hagan con la transparencia que posiblemente se requiera en esos casos”, dijo.

En cuanto a la concesión de 25 mil hectáreas para un proyecto minero, dijo que lo estudian a fondo en una comisión del gremio, pero igualmente se requiere transparencia, fuerte institucionalidad y garantizar que las cosas que se vayan a hacer, se hagan bien.