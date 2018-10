Envenenamiento de neonatos, cinco años en espera de justicia

Salomón Moreno, padre de una de las niñas sobrevivientes dijo que el proceso se ha estancado desde hace un año debido a un recurso de apelación que se presentó, ya que la fiscalía consideró que hay otras personas que debieron haber sido llamadas a juicio.

Ha hecho un llamado a las autoridades para que le den tratamiento al caso, pues están interesados en que avance y así lograr que los responsables de la negligencia que se dio en la CSS, sean castigados.

Agnes Castillo, también es una de las víctimas, ella tendría gemelos, pero uno murió por una complicación que tuvo y el segundo que nació por cesárea murió a los tres días debido a la situación que se generó con el medicamento, por lo que también hace el llamado para que se haga justicia.

Castillo dijo que todo el proceso por el que han tenido que pasar ha sido largo, doloroso y cada vez que les toca hablar de lo que pasó, reviven el horror del que han sido víctimas en la CSS, por lo que les urge que el tribunal de justicia haga que avance el proceso.

Por otra parte, Moreno dijo que aunque se aprobó una ley mediante la cual se le paga una pensión a los niños sobrevivientes, quieren que el pago sea retroactivo desde el momento en el que se cometió la irregularidad, pero no se ha podido.

Explicó que aunque no se haya contemplado en la ley para que se pagara la pensión retroactivamente, han escrito notas al presidente Juan Carlos Varela para que se haga el pago mediante la partida discrecional, no han recibido respuestas.

Dejó claro que el dinero es necesario porque lo utilizan para traslados, terapias, dieta de los niños y para comprar medicamentos que no hay en la CSS.

El señor Salomón aseguró que no insistiría, de no estar en esa situación que ellos no buscaron y que fue provocada por el uso de la heparina con alcohol bencílico.