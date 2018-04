Esperan que la lista de aspirantes a magistrados de la CSJ sea pública

González señaló que desde el primer momento en que se postule una persona debe hacerse público su nombre para que la población pueda tener acceso a la información y respaldar o cuestionar esa aspiración a la máxima magistratura en materia de justicia en el país.

"Desde el día uno, deben presentar la lista para saber quiénes aspiran al cargo de magistrado", enfatizó.

El Ejecutivo anunció que la convocatoria estará abierta desde el próximo lunes 9 hasta el viernes 13 de abril, en un proceso similar al utilizado para la selección de los magistrados Ángela Russo y Cecilio Cedalise en diciembre de 2015.

La convocatoria se hace en atención al vencimiento del periodo de los magistrados Oydén Ortega y Jerónimo Mejía, a quienes se les terminó el periodo el pasado 31 de diciembre de 2017.

Al preguntarle al procurador por su posible postulación a este cargo, González aseguró que en su momento, aspiró a ser magistrado.

"No me lo han propuesto, yo no lo he solicitado y si me lo proponen lo rechazo. Yo no aspiro, mi plan futuro es otro. Ya le cumplí a mi país con el cargo que he desempeñado", expresó.

Al procurador de la Administración le preocupa el manejo de algunos políticos, ya que se tratan como enemigos, cuando deben existir diferencias en el margen del respeto.

"Aquí han habido políticos que le dicen a otros delincuentes y al día siguiente se están abrazando. ¿Y qué entiende la ciudadanía de eso?", cuestionó.

Este es un año preelectoral y hay grupos de poder que quieren mandar una imagen aceptable con la ciudadanía para obtener la reelección, pero tienen manejos incongruentes.