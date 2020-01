Exfiscal asegura que inhaló sustancia ilícita bajo amenazas

Relacionados MP anuncia acción penal y administrativa contra actuación de fiscal que aparece en redes sociales

Dijo que ha presentado la denuncia por el delito de extorsión, que ocurrió el pasado 9 de enero.

Cerrud contó que las dos personas abordaron el auto en el que se encontraba. El vehículo no tenía vidrios ahumados y tampoco los seguros puestos, lo que facilitó el ingreso de las dos personas, por las puertas traseras.

El ciudadano que se sentó detrás del fiscal lo empezó a amenazar: “ me reconoce, me toca el hombro y me pregunta si yo se, quiénes son ellos”, narra.

Quienes lo grabaron, son familiares de una persona que él como fiscal, condenó a 25 años de cárcel por homicidio agravado, en un delito que se cometió en el río San Cristóbal.

Agrega que la “ mamá de la persona condenada, sacó el celular para grabarme, mientras el otro hombre me decía lo que tenía que hacer”, que era tumbar el expediente por el cual se logró la condena.

El exfiscal Cerrud negó de manera categórica que sea consumidor de sustancias ilícitas y lo que se ve que hizo en el video fue bajo amenaza.

Ha pedido protección porque luego de presentar la denuncia siente que su vida corre peligro.

Alegó que no presentó la denuncia en cuanto se dieron los hechos porque sentía temor.

Cerrud ha sido informado de su remoción del cargo y que él, por respeto a la institución lo ha aceptado.