Exigen al Minsa garantizar la custodia de las vacunas contra la COVID-19

Por María De Gracia (Periodista)



Desde diversos sectores piden al Ministerio de Salud cumplir con la custodia de las vacunas contra la Covid-19 y que estas sean administradas según las fases establecidas.

"Nosotros el Gobierno Nacional, no puede controlar 9 millones de dosis que estamos comprando y que se distribuyen a nivel nacional, no se puede que el ministro o viceministra o algún otro funcionario del gobierno de alta jerarquía estén dándole vigilancia a cada una", señaló el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Luego de estas declaraciones de Sucre han surgido diversos cuestionamientos.

"Quiera él o no ser el responsable lo es y lo será por los lotes de vacunas contra la Covid-19 que se han recibido hasta ahora y si no lo quiere seguir siendo que ponga su cargo a disposición, porque por más que quiera desligarse de esa responsabilidad no lo puede hacer, una vez las casas farmacéuticas entregan los lotes de vacunas, aquí el principal responsable del Estado de que eso se haga bien es el ministro de Salud" enfatizó, Gabriel Tribaldos del Movimiento Independiente.

En enero de este año, el gobierno anuncio la estrategia para la custodia y transporte de las vacunas denominada Panamá 19, una operación la que participan todas las fuerzas de seguridad del país y que involucra que luego que la vacuna llegue al Aeropuerto Internacional de Tocumen, sea monitoreada por satélite, cámaras y radio, desde el Centro Nacional de Operaciones de Seguridad y Emergencia C5.

En todo este esquema de monitoreo esta involucrada la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).

"Nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Salud, deben ser más traslúcidos de lo que ya son, porque no solamente esta en juego la salud de las personas que anhelan la vacuna, sino la transparencia de los fondos que se han invertido para esto", indicó Enma Pinzón de la Federación de Pacientes con Enfermedades Crónicas.

"En los momentos que vive el país y el mundo, la confianza en los administradores sanitarios es muy importante. Yo creo que la población se merece también una explicación de esta situación que se ha dado", dijo Pinzón

TVN Noticias solicitó a la AIG información sobre los resultados del monitoreo y trazabilidad a través del código de barra de las vacunas pero se informó que no había disponible un vocero para los medios de comunicación.